Оба населенных пункта заняли подразделения группировки войск «Север». Андрей Аркадьев21-09-2026 12:30 Российские военнослужащие взяли под контроль населенные пункты Польная и Новоалександровка в Харьковской области.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Самозванцев восхв...
- Самозванцев восхв...
- НЗ Самозванцев восхв...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым