Sony представила мартовскую подборку игр для подписчиков PlayStation Plus Завершаетс...

Sony представила мартовскую подборку игр для подписчиков PlayStation PlusЗавершается февраль, а это означает, что для компании Sony Interactive Entertainment настало время представить подписчикам PlayStation Plus мартовский список игр, которые они смогут добавить в свою библиотеку без каких-либо дополнительных затрат.
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