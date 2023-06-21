Военное обозрение

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Всё меньше шансов на спасение экипажа подводного аппарата, предположительно затонувшего вблизи с «Титаником»

Всё меньше шансов на спасение экипажа подводного аппарата, предположительно затонувшего вблизи с «Титаником»

Подводный аппарат «Титан» перестал выходить на связь с кораблем сопровождения «Полярный принц» в минувшее воскресенье через 1 час 45 минут после начала погружения на дно Северной Атлантики у берегов Сент-Джонса к месту, где покоится печально известный суперлайнер «Титаник», затонувший в результате столкновения с айсбергом в 1912 году.

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