Всё меньше шансов на спасение экипажа подводного аппарата, предположительно затонувшего вблизи с «Титаником»

Подводный аппарат «Титан» перестал выходить на связь с кораблем сопровождения «Полярный принц» в минувшее воскресенье через 1 час 45 минут после начала погружения на дно Северной Атлантики у берегов Сент-Джонса к месту, где покоится печально известный суперлайнер «Титаник», затонувший в результате столкновения с айсбергом в 1912 году.