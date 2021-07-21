СССР-Россия

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Не надо внешних врагов, достаточно собственного предателя

Не надо внешних врагов, достаточно собственного предателя

В 1990 году вышла книга Ельцина «Исповедь на заданную тему». Я её прочитал. И поверил всему написанному.

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Александр 24
Прямой предатель - Горбачёв! А Ельцин не предатель,а простой советский алкоголик с огромным самомнением,и с полным отсутствием каких-либо управленческих навыков. Не умея управлять,он понадеялся на "дружбу" с Западом,на их "помощь",ну и на "младореформаторов" ( один из них - Чубайс до сих пор вредит России). Так что,не будем всех хреновых управленцев сразу записывать в предатели,иначе таких набрали бы достаточно,просто они на более мелких должностях,поэтому их вред особо не заметен.
Сергей Алексеев
Как тогда поверили Ельцину, так сейчас не верят Путину.
карюкалов вячеслав
Мда.
alexander
Гитлер по сравнению с алкоголиком ельциным младенец. Гитлер не смог сделать то, что сделал алкоголик ельцин-уничтожить СССР и развалить Россию.

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