Не надо внешних врагов, достаточно собственного предателя

СССР-РоссияПолитикаНе надо внешних врагов, достаточно собственного предателяВ 1990 году вышла книга Ельцина «Исповедь на заданную тему». Я её прочитал. И поверил всему написанному.Вернуться к статье42НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьА2Александр 24Прямой предатель - Горбачёв! А Ельцин не предатель,а простой советский алкоголик с огромным самомнением,и с полным отсутствием каких-либо управленческих навыков. Не умея управлять,он понадеялся на "дружбу" с Западом,на их "помощь",ну и на "младореформаторов" ( один из них - Чубайс до сих пор вредит России). Так что,не будем всех хреновых управленцев сразу записывать в предатели,иначе таких набрали бы достаточно,просто они на более мелких должностях,поэтому их вред особо не заметен.Сергей АлексеевКак тогда поверили Ельцину, так сейчас не верят Путину.карюкалов вячеславМда.alexanderГитлер по сравнению с алкоголиком ельциным младенец. Гитлер не смог сделать то, что сделал алкоголик ельцин-уничтожить СССР и развалить Россию.Комментировать
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