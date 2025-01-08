Вечерний Новоси...
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Вечерний Новосибирск

101 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Слава Белый
    Сколько из них таджиков с узбеками?Более 57 тысяч мн...
  • Амара Карпова
    Каменный век с дикарями🤬Детей мигрантов с...
  • Александр Жигилий
    А что Бастрыкин только "проснулся" и еще не понял, что это в России создала сама Россия, вернее ГосДура, по заказу са...Бастрыкина возмут...

Более 57 тысяч многодетных родителей Новосибирской области получили сертификат на областной семейный капитал

Более 57 тысяч многодетных родителей Новосибирской области получили сертификат на областной семейный капитал

Согласно статистике министерства труда и социального развития Новосибирской области количество многодетных родителей, получивших сертификат на областной семейный капитал, начиная с 2012 года, ежемесячно увеличивается и уже составляет 57658 семей с детьми.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
СБ
Слава Белый
Сколько из них таджиков с узбеками?
Ответить
16 час.

Картина дня

наверх