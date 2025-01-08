Более 57 тысяч многодетных родителей Новосибирской области получили сертификат на областной семейный капитал

Согласно статистике министерства труда и социального развития Новосибирской области количество многодетных родителей, получивших сертификат на областной семейный капитал, начиная с 2012 года, ежемесячно увеличивается и уже составляет 57658 семей с детьми.
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