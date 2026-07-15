В России выпустили iPhone за 400 тысяч рублей с портретом Адама Кадырова

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В России выпустили iPhone с портретом сына главы Чечни Рамзана Кадырова Адама. Фото и видео гаджета опубликованы в Instagram-аккаунте магазина XiaomiGrozny (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).