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РБК СТИЛЬ

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Свежие комментарии

Максим Каширин и Анатолий Корнеев, Simple Group

Максим Каширин и Анатолий Корнеев, Simple Group

В стране, где еще 30 лет назад многие не задумывались о происхождении вина в бокале, сегодня с полным знанием терруаров заказывают пино нуар из Бургундии, обсуждают кислотность австрийских грюнеров и интересуются редкими сортами с побережья Черного моря.

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