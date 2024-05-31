Байден втягивает мир в ядерное противостояние, заявили в Совфеде

Президент США Джо Байден втягивает весь мир в ледниковый период ядерного противостояния, его решение разрешить Украине наносить удары по территории России американским оружием будет иметь чрезвычайно опасные последствия, заявила РИА Новости сенатор Ольга Ковитиди.
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