Байден втягивает мир в ядерное противостояние, заявили в Совфеде

Президент США Джо Байден втягивает весь мир в ледниковый период ядерного противостояния, его решение разрешить Украине наносить удары по территории России американским оружием будет иметь чрезвычайно опасные последствия, заявила РИА Новости сенатор Ольга Ковитиди.