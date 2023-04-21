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Поезда дальнего следования отменены в ФРГ из-за забастовки железнодорожников

Поезда дальнего следования отменены в ФРГ из-за забастовки железнодорожников

Забастовка работников железной дороги в Германии привела к отмене поездов дальнего следования. Пригородное сообщение утром 21 апреля будет работать со сбоями, предупредил концерн Deutsche Bahn.

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