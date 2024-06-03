Сократить рабочую неделю для женщин с двумя детьми захотели в России

По мнению авторов инициативы, мера не повлияет отрицательным образом на рынок труда Группа депутатов от фракции ЛДПР 3 июня внесет в Госдуму законопроект об установлении сокращенной рабочей недели для женщин с двумя и более несовершеннолетними детьми, сообщает ТАСС.