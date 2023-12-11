Политбюро ЦК КПК провело заседание по экономической работе на 2024 год, борьбе с коррупцией и проверке партийной дисциплины

Пекин, 8 декабря /Синьхуа/ -- Политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Китая /ЦК КПК/ в пятницу провело заседание, на котором была изучена и проанализирована экономическая работа на 2024 год, заслушан рабочий доклад Центральной комиссии КПК по проверке дисциплины и Государственного надзорного комитета, изучен план работы по созданию неподкупного аппарата и борьбе с коррупцией, а также рассмотрен регламент наложения дисциплинарных взысканий.