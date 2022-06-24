24.06.2022 среди воспитаников оздоровительного лагеря ´Дружба´ прошел час правового просвещения ´Тебе о праве и право о тебе´.
Популярные статьи
- В Бобруйске общественные объединения Беларуси и России подписали Меморандум о сотрудничестве.
- В Республике Беларусь День всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны и геноцида белорусского народа.
- 24.06.2022 года с целью формирования нравственно- этических понятий о добре,развития желания совершать добрые поступки и дела...
Свежие комментарии