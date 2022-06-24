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24.06.2022 среди воспитаников оздоровительного лагеря ´Дружба´ прошел час правового просвещения ´Тебе о праве и право о тебе´...

24.06.2022 среди воспитаников оздоровительного лагеря ´Дружба´ прошел час правового просвещения ´Тебе о праве и право о тебе´...

24.06.2022 среди воспитаников оздоровительного лагеря ´Дружба´ прошел час правового просвещения ´Тебе о праве и право о тебе´.

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