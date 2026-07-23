В премьер-министра Венгрии Мадьяра плюнули на вокзале

Новый премьер Венгрии явно не ожидал такой реакции граждан на собственную работу. На вокзале в Будапеште, где Петер Мадьяр обсуждал план по развитию железных дорог, к нему подошел прохожий и плюнул в спину.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии