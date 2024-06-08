Коффи о результативности Бушара: «Сейчас статистика не имеет значения. Он сам первым скажет вам об этом. «Эдмонтону» нужно выиграть 4 матча»

Защитник «Эдмонтона» набрал 27 (6+21) очков в 18 играх в плей-офф. Рекорд НХЛ по очкам за один розыгрыш среди защитников установил Коффи (37 в 18, 12+25, 1985 год, «Эдмонтон»).
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