Автомобили «стучат» на владельцев. Телеметрия передается страховщикам

Автопроизводители делятся со страховыми компаниями информацией о поведении потребителей за рулемАвтомобили, оснащенные Интернетом, все чаще становятся источником сбора персональных данных, существенно влияя на стоимость страховых полисов автовладельцев без их явного ведома.