Автомобили «стучат» на владельцев. Телеметрия передается страховщикам

Автопроизводители делятся со страховыми компаниями информацией о поведении потребителей за рулемАвтомобили, оснащенные Интернетом, все чаще становятся источником сбора персональных данных, существенно влияя на стоимость страховых полисов автовладельцев без их явного ведома.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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