Путин признал, что у него были наивные представления в отношении Запада

Президент России Владимир Путин рассказал, что в нулевых годах ему была свойственна "определенная наивность", несмотря на его работу в органах безопасности, во внешней разведке и на государственных должностях.
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