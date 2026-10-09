Верховный суд запретил назначать исправительные работы безработным

Запрет касается лиц без именно официального трудоустройства Верховный суд России запретил назначать исправительные работы россиянам, не имеющим официального трудоустройства после жалобы осужденного из Свердловской области.
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