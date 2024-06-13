Пекин отверг  антидемпинговые пошлины ЕС на китайские электромобили

Решение Еврокомиссии о введении предварительных антидемпинговых пошлин на электромобили из Китая необоснованно, поскольку были проигнорированы как настоящий источник преимущества китайских электромобилей, так и правила Всемирной торговой организации и открытость китайских компаний к сотрудничеству в процессе расследования.