Пекин отверг  антидемпинговые пошлины ЕС на китайские электромобили

Решение Еврокомиссии о введении предварительных антидемпинговых пошлин на электромобили из Китая необоснованно, поскольку были проигнорированы как настоящий источник преимущества китайских электромобилей, так и правила Всемирной торговой организации и открытость китайских компаний к сотрудничеству в процессе расследования.
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