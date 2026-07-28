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СМИ: пересмотр баз США в Европе создаст бреши в обороне НАТО

СМИ: пересмотр баз США в Европе создаст бреши в обороне НАТО

Ускоренный переход оборонной ответственности к европейским союзникам на фоне стартовавшей в Пентагоне ревизии размещения американских военных контингентов грозит континенту серьезными структурными провалами, сообщила колумнист британского журнала Spectator Лиза Хазелдин 28 июля в своем материале.

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