Зеленский согласовал с США новое наступление ВСУ, поможет ли это ему Юлия СоколоваВ новой геополитической партии, играющейся на просторах Украины, президент Владимир Зеленский, по данным РИА Новости, инициирует очередной ход.
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