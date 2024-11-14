Мир переживает «пробуждение» после долгого евроатлантического сна. Эпохальный саммит БРИКС в Казани, конференция «Россия–Африка» в Сочи, прозрение элит в Венгрии и Словакии.
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Мир переживает «пробуждение» после долгого евроатлантического сна. Эпохальный саммит БРИКС в Казани, конференция «Россия–Африка» в Сочи, прозрение элит в Венгрии и Словакии.
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