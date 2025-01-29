Политолог Сезер: заявление Путина запустит дискуссию о легитимности Зеленского

Турецкий политолог, бывший торгпред Турции в Москве Айдын Сезер в беседе с изданием РИА Новости заявил, что слова президента России Владимира Путина о нелегитимности главы киевского режима Владимира Зеленского могут подтолкнуть Запад к началу дискуссии на данную тему.