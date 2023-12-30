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В Москве задержан водитель белого джипа Mitsubishi протаранивший 15 автомобилей

  В ранние утренние часы 30 декабря в районе Новогиреево в Москве на улице Перовская водитель белого Mitsubishi Pajero столкнулся с более чем 10 стоящими во дворе автомобилями и скрылся с места происшествия.

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