РЖД после гибели Твикса вводят ряд новшеств в систему перевозок животных

После случая с котом Твиксом РЖД решили внести изменения в систему перевозок животных. Теперь, например, у каждого питомца будет персональный билет, а для проводников прописан алгоритм действий с животными.
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