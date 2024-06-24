Идти до конца: почему Путин ничего не боится

У России один путь стать единой и непобедимой -- вернуться в социализм! Если этого не понял Путин во время поездки в Корею и Вьетнам, где очень заметно превосходство этих Народно-демократических стран над всеми другими, то так и будем шарахаться от одного к другому с протянутой рукой. Если понял и не хочет этого возврата -- то тут он не исполняет умышлено свой долг гражданина России, это значит....

ВТ

Врам Тавризов

К 2030 г многое изменится... В Европе пройдут выборы, в США займутся вплотную своими делами внутри страны, новые власти мира вкупе с мировым капиталом уже явно и тайно продолжат делёжку экономик и потенциалов богатств ряда стран и всем найдётся своё место - РФ по факту будет признана равным игроком в мире ( но не официально, это их извечная западная фишка, что мы варвары и тп) Укра забудется тли станет мировой колонией из-за огромных долгов, которые надо будет возвращать и тп Но перед РФ останется супер важная и непростая одна задача - как настроить свои внутренности на новые условия и новые эконом отношения со всем миром? Со старым багажом после 2030 г это не пройдёт Поэтому 5 лет до 2030 г надо менять весь уклад власти и экономики -иначе «веселое» нас ждёт будущее, хотя по-первости мы и будем признаны «своими» среди сверхдержав