«Игра в одни ворота окончена». Лавров дал жесткий ответ Западу

Заклинания стран Запада о готовности нормализовать отношения с Москвой, если она покается и изменит свое поведение, утратили какой-либо смысл, Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в «Коммерсанте» пишет глава МИД РФ Сергей Лавров.