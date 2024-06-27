👍СЕГОДНЯ делегация города Новоаннинского отправилась в Волгоград на молодежный фестиваль #ТриЧетыре ! Фестиваль будет проходить аж три дня: с 27-го по 29-ое июня.
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👍СЕГОДНЯ делегация города Новоаннинского отправилась в Волгоград на молодежный фестиваль #ТриЧетыре ! Фестиваль будет проходить аж три дня: с 27-го по 29-ое июня.