Задиры в цилиндрах у двигателей Hyundai: миф или правда?

Hyundai Solaris второго поколения выпускался под Санкт-Петербургом и продавался с 2017 по 2022 годы. Он заметно отличается от машины первого поколения, и вот что важно о нем знать перед покупкой на вторичном рынке.
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