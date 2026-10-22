"Ali G: Who Iz I?", in theaters Friday, finds Sacha Baron Cohen struggling with confusing bits and sometimes undeserving targets of his pranks.
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