Расчет ЗРК «Стрела-10» поразил БПЛА Shark ВСУ на красноармейском направлении

Расчет зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) «Стрела-10» группировки войск «Центр» уничтожил украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Shark, обеспечив прикрытие наступательных действий подразделений на красноармейском направлении.
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