Газета.ру
ГЛАВНАЯНОВОСТИПОЛИТИКАБИЗНЕСОБЩЕСТВОАРМИЯМНЕНИЯКУЛЬТУРА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Газета.ру

8 223 подписчика

МИД Британии: Лондон нанес удары по объектам хуситов для безопасного судоходства

МИД Британии: Лондон нанес удары по объектам хуситов для безопасного судоходства

Великобритания приняла участие в совместном с США нанесении ударов по объектам правящего на севере и в центральной части Йемена шиитского движения, поддерживаемого Ираном, "Ансар Алла" (хуситов) с целью обеспечить безопасность своих судов и свободы судоходства в Красном море.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх