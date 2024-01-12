МИД Британии: Лондон нанес удары по объектам хуситов для безопасного судоходства

Великобритания приняла участие в совместном с США нанесении ударов по объектам правящего на севере и в центральной части Йемена шиитского движения, поддерживаемого Ираном, "Ансар Алла" (хуситов) с целью обеспечить безопасность своих судов и свободы судоходства в Красном море.