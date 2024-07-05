Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Страна и люди

10 182 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Астон Мартин
    "элитарии" и соль земли 🥸Полковник ВС РФ и...
  • Игорь Василевский
    Ой, извините... Вы мне только что глаза открыли на мои заблуждения!!! Это правда-правда??Полковник ВС РФ и...
  • Астон Мартин
    да что вы , это кристально честные "избранные"🥸Полковник ВС РФ и...

В ООН обвинили Россию в создании помех спутниковым системам ЕС

В ООН обвинили Россию в создании помех спутниковым системам ЕС

В Международном союзе электросвязи ООН считают, что эти помехи повлияли на работу французской и шведской спутниковых сетей Международный союз электросвязи (МЭС) ООН выступил с утверждением, что Россия якобы создает помехи европейским спутниковым системам и использует для этого, в том числе, граничащую с Польшей и Литвой территорию Калининградской области.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Надежда Кувыкина
Замечательно, если мы это можем!!!)))
Ответить
9 час.
владимир рябченко
Враги должны ослепнуть и оглохнуть... на территориях нашей страны...
Ответить
5 час.
Игорь Максаков
Скоро совсем все их спутники надо обнулить и утопить.
Ответить
5 час.

Картина дня

наверх