Военное обозрение

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Цивилизация. Что это такое

Цивилизация. Что это такое

Года полтора тому назад в комментариях к одной из статей возникла мини-дискуссия на предмет того, что же подразумевается под термином «цивилизация».

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