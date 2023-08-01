Цивилизация. Что это такое

Года полтора тому назад в комментариях к одной из статей возникла мини-дискуссия на предмет того, что же подразумевается под термином «цивилизация».
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