CME запретила алюминий российского происхождения

CME Group приостановила использование на своей платформе алюминия, производимого в России, с 13 апреля, сообщила биржа в воскресенье, после того как США и Великобритания ввели новые санкции против Москвы за спецоперации на Украине.
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