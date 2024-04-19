Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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"Это пустые полки, просто пустые" - прогноз для России уволенного сооснователя ВШЭ. Констатация "катастрофы"

"Это пустые полки, просто пустые" - прогноз для России уволенного сооснователя ВШЭ. Констатация "катастрофы"

Один  из  основателей  ВШЭ (с  2023 уволенный),  экономист  Игорь Липсиц,   свою  кандидатскую  защитивший  ещё   при Брежневе,  а ныне  живущий в Литве  и  признанный  в   РФ  иноагентом,  в  эфире  ютуб-​канала   Дмитро Гордона,  признанного  в  РФ  экстремистом,   предрёк России   Страшное.

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Комментарии
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Надежда Яблокова
Иногда старость приходит одна))))
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17 час.
E
Ed
Проблема в другом - как эти долбоебы получают научные степени и как они получают престижные, хорошо оплачиваемые рабочие места. Это значит, что работает гигантская машина производства этих дебилов в промышленных масштабах, невидимая для руководства. И вот это производство дебилов нужно остановить, а слепо-глухое руководство основательно почистить от сала и дури.
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16 час.
Николай
Идиотская физиономия.
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11 час.

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