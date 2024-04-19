"Это пустые полки, просто пустые" - прогноз для России уволенного сооснователя ВШЭ. Констатация "катастрофы"

E

Ed

Проблема в другом - как эти долбоебы получают научные степени и как они получают престижные, хорошо оплачиваемые рабочие места. Это значит, что работает гигантская машина производства этих дебилов в промышленных масштабах, невидимая для руководства. И вот это производство дебилов нужно остановить, а слепо-глухое руководство основательно почистить от сала и дури.