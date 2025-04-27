Bloomberg: без Google браузер Chrome утратит стабильность и функциональность

В ходе судебного разбирательства по иску Министерства юстиции США, требующего от Google продать браузер Chrome, представители корпорации выразили уверенность, что такое разделение невозможно без критической потери функциональности.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии