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Эксперты ЭИСИ: планы Запада изолировать Россию провалились

Эксперты ЭИСИ: планы Запада изолировать Россию провалились

МОСКВА, 3 сентября, ФедералПресс. В Экспертном институте социальных исследований (ЭИСИ) прошел круглый стол на тему «Культура отмены: как провалились планы изолировать Россию?».

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