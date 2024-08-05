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Парламентская газета

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Минтруд готов рассмотреть законопроект о льготах для соцработников

Минтруд готов рассмотреть законопроект о льготах для соцработников

Минтруд готов рассмотреть закрепление льгот для социальных работников на федеральном уровне. Такой ответ ведомство направило первому заместителю председателя Комитета Государственной Думы по просвещению Яне Лантратовой, сообщает РИА Новости 5 августа.

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