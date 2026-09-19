Патрушев: В случае конфликта Польша исчезнет за два-три дня

Помощник президента России Николай Патрушев прокомментировал заявление польского министра иностранных дел Радослава Сикорского, по поводу военного превосходства Польши над РФ.
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