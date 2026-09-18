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Царьград

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Губернатор Приморья увеличил стипендию студентам до 10 тысяч рублей

Губернатор Приморья увеличил стипендию студентам до 10 тысяч рублей

Именная стипендия губернатора Приморского края увеличена до 10 тысяч рублей. Студенты вузов, обучающиеся очно и без задолженностей, начнут получать повышенные выплаты с сентября.

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