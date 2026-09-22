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Гражданские объекты и машины пострадали в Самарской области из-за атаки БПЛА

Гражданские объекты и машины пострадали в Самарской области из-за атаки БПЛА

Жители нескольких районов этой ночью слышали звуки работы систем ПВО В Самарской области ночью военные успешно отбили атаку ВСУ, уничтожив множество беспилотников.

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