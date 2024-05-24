Новая информация о здоровье Кейт Миддлтон: стало известно, когда принцесса появится на публике

Возникла новая волна панических слухов о Кейт. Новая информация о здоровье Кейт огорчила фанатов LEGION-MEDIAВ марте этого года Кейт Миддлтон объявила в своем видео обращении, что у нее обнаружен рак и она приступила к лечению этой тяжелейшей и коварной болезни.