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Новая информация о здоровье Кейт Миддлтон: стало известно, когда принцесса появится на публике

Новая информация о здоровье Кейт Миддлтон: стало известно, когда принцесса появится на публике

Возникла новая волна панических слухов о Кейт. Новая информация о здоровье Кейт огорчила фанатов LEGION-MEDIAВ марте этого года Кейт Миддлтон объявила в своем видео обращении, что у нее обнаружен рак и она приступила к лечению этой тяжелейшей и коварной болезни.

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