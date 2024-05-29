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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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В Госдуме объяснили, почему МРОТ нельзя "просто умножить на два"

В Госдуме объяснили, почему МРОТ нельзя "просто умножить на два"

Минимальный размер оплаты труда необходимо повышать постепенно МРОТ необходимо повышать постепенно, чтобы сдержать инфляцию, и тогда в стране одновременно будут расти и пенсии, рассказала "Парламентской газете" депутат Госдумы Светлана Бессараб.

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