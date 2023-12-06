Возможно, не все украинцы будут принесены в жертву геополитическим интересам США. Об этом заявил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский на своей странице в соцести X "Воодушевляет слышать такие трезвые голоса в этой стране (в США.