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Создана отечественная медицинская навигационная система для нейрохирургии

Создана отечественная медицинская навигационная система для нейрохирургии

Сотрудники НИИ ядерной физики имени Д.В. Скобельцына МГУ и группы компаний ГАММАМЕД представили медицинскую навигационную оптическую систему «Мультитрек», предназначенную для планирования и контроля нейрохирургических операций на головном мозге.

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