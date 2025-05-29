Российские бойцы «дарили» аудиоколонки ради сохранения жизни ВСУ

Операторы БПЛА ВС России перед штурмом населенного пункта Богдановка в ДНР осуществляли сброс аудиоколонок на позиции противника с призывом к сдаче в плен, рассказал командир штурмового взвода 90-й танковой дивизии группировки войск «Центр» Денис Деревин.
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