Российские бойцы «дарили» аудиоколонки ради сохранения жизни ВСУ

Операторы БПЛА ВС России перед штурмом населенного пункта Богдановка в ДНР осуществляли сброс аудиоколонок на позиции противника с призывом к сдаче в плен, рассказал командир штурмового взвода 90-й танковой дивизии группировки войск «Центр» Денис Деревин.