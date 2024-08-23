Рейтинг: самые надёжные и крепкие автомобили 2024 года для российских дорог Юлия ЧелкановаС каждым годом требования к автомобилям становятся всё более высокими, а в условиях российских дорог особенно критически важны такие характеристики, как надёжность и прочность.