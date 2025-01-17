Денежное довольствие офицеров в нефронтовых частях Сразу скажем, пост не позитивный сейчас будет. Вообще.
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Денежное довольствие офицеров в нефронтовых частях Сразу скажем, пост не позитивный сейчас будет. Вообще.
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