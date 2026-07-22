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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Джейлен Уилсон согласовал двусторонний контракт с «Атлантой»

Джейлен Уилсон останется в НБА, согласовав двусторонний контракт с «Хоукс». 25-летний форвард (198 см) был выбран 51-м на драфте-2023 НБА и провел 3 года в лиге в составе « Бруклина ».

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