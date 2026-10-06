Рубио считает, что конфликт на Украине идет «не в том направлении»

Украинский конфликт движется не в сторону завершения, заявил Рубио, отметив, что США сосредоточены на достижении этого.
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